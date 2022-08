Grillini | si ricandida la senatrice Felicia Gaudiano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 9 agosto 2022) “Mi candido per la seconda ed ultima volta alle parlamentarie per il Senato della Repubblica mettendomi a disposizione del MoVimento 5 Stelle e per dare continuita’ al lavoro sin qui svolto. Mi sono impegnata con tutte le mie forze e ho messo a disposizione del progetto la mia passione, la mia professionalita’ e soprattutto ho inteso mettermi a servizio di tutti coloro i quali hanno creduto e continuano a credere nei motivi fondanti del Movimento 5 Stelle. In questi quattro anni e poco piu’ di legislatura abbiamo contribuito a dare un volto nuovo alla politica italiana, abbiamo rotto vecchi schemi ed eliminato incrostazioni di potere che per tempo immemore hanno caratterizzato la vita politica italiana”. A dirlo attraverso la sua pagina facebook e’ ladel Movimento 5 stelle. “Abbiamo realizzato gran parte del ...