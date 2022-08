golf, Tommaso Perrino vince in Irlanda - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di martedì 9 agosto 2022) Tommaso Perrino Tommaso Perrino ha vinto con 138 (68 70, - 6) colpi il G4D @ ISPS Handa World Invitational Presented by AVIV Clinics, quarta gara del G4D (golf for the Disabled) disputata al Galgorm ... Leggi su quotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)ha vinto con 138 (68 70, - 6) colpi il G4D @ ISPS Handa World Invitational Presented by AVIV Clinics, quarta gara del G4D (for the Disabled) disputata al Galgorm ...

FederGolf : ?? ISPS Handa World Invitational Presented by AVIV Clinics ???? Tommaso #Perrino trionfa in Irlanda del Nord nel tor… - muttinis : RT @FederGolf: ?? ISPS Handa World Invitational Presented by AVIV Clinics Nel torneo per golfisti paralimpici del circuito G4D, grande avvi… - FederGolf : ?? ISPS Handa World Invitational Presented by AVIV Clinics Nel torneo per golfisti paralimpici del circuito G4D, gr… -