Gli avvocati delle criptovalute spiegano le contraddizioni e le sfide della mega proposta di legge del Senato (Di martedì 9 agosto 2022) La definizione di scambio decentralizzato è al centro della legislazione Lummis-Gillibrand. Quando la senatrice Cynthia Lummis (R-Wy.) e la senatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) hanno ritirato il loro mega progetto di legge sulle criptovalute all'inizio di questa settimana, i nativi delle criptovalute hanno tirato un sospiro di sollievo. Nelle 69 pagine di legge non c'erano divieti o interdizioni radicali, né misure draconiane che avrebbero danneggiato ulteriormente la fiducia in un settore che sta lottando per superare un mercato ribassista. Poi, man mano che tutti leggevano le scritte in piccolo, sono arrivati i grattacapi. Alcune disposizioni sembrano essere "tecnologicamente inapplicabili", secondo le parole di un avvocato specializzato in ...

