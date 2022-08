Giuseppe Conte: “Letta inizia a rinnegare agenda Draghi, evidentemente ha visto qualche sondaggio. Ne vedremo delle belle” (Di martedì 9 agosto 2022) “Fino a qualche giorno fa Letta portava avanti la cosiddetta “agenda Draghi“, addirittura parlando di un fantomatico “metodo Draghi” e costruendo l’alleanza con Calenda su questo. Ora sta ritrattando, inizia a rinnegare l’agenda Draghi perché evidentemente ha visto qualche sondaggio andare male. Ne vedremo delle belle”. Così Giuseppe Conte sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) “Fino agiorno faportava avanti la cosiddetta ““, addirittura parlando di un fantomatico “metodo” e costruendo l’alleanza con Calenda su questo. Ora sta ritrattando,l’perchéhaandare male. Ne”. Cosìsui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Rottura tra M5s e Pd. 'A Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di… - Agenzia_Ansa : Alessandro Di Battista e Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte, non hanno presentato l'autocandidatura per pa… - Agenzia_Ansa : 'Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto d… - MariaAversano1 : RT @DavideR46325615: Michele Gubitosa (M5S): 'Quando la destra ha governato abbiamo rischiato la bancarotta nel 2011. Sono sempre loro, que… - sabrinatehilim : RT @DavideR46325615: Michele Gubitosa (M5S): 'Quando la destra ha governato abbiamo rischiato la bancarotta nel 2011. Sono sempre loro, que… -