Gas, docce fredde e luci spente: il piano che terrorizza l'Italia (Di martedì 9 agosto 2022) luci spente nei monumenti e docce fredde: via al piano di razionamento del gas in Unione europea. La riduzione dei consumi sarà del 15% (rispetto alla media ponderata degli ultimi cinque anni) tra agosto e marzo ma solo su base volontaria, almeno per il momento. Il regolamento europeo è stato prima approvato dai ministri dell'Energia a fine luglio, poi ha ricevuto l'ok formale dai rappresentanti dei governi riuniti in Consiglio. L'obiettivo del provvedimento, votato da tutti i Paesi membri eccetto Ungheria e Polonia, è quello di prevenire le conseguenze di ulteriori colpi bassi da parte della Russia. Per ora, però, si parla di riduzioni volontarie, complice anche il fatto che le scorte non sembrano mancare: nell'Ue il livello sarebbe superiore al 70%. Si passerà all'obbligo - come spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022)nei monumenti e: via aldi razionamento del gas in Unione europea. La riduzione dei consumi sarà del 15% (rispetto alla media ponderata degli ultimi cinque anni) tra agosto e marzo ma solo su base volontaria, almeno per il momento. Il regolamento europeo è stato prima approvato dai ministri dell'Energia a fine luglio, poi ha ricevuto l'ok formale dai rappresentanti dei governi riuniti in Consiglio. L'obiettivo del provvedimento, votato da tutti i Paesi membri eccetto Ungheria e Polonia, è quello di prevenire le conseguenze di ulteriori colpi bassi da parte della Russia. Per ora, però, si parla di riduzioni volontarie, complice anche il fatto che le scorte non sembrano mancare: nell'Ue il livello sarebbe superiore al 70%. Si passerà all'obbligo - come spiega il ...

Libero_official : Al via il provvedimento #Ue sul razionamento del #gas: si tratta di una riduzione dei consumi del 15% per ora solo… - Isabel57542420 : RT @charliecarla: Il Messaggero: 'Gas, via ai razionamenti Ue: luci spente e docce fredde'. Le sanzioni funzionano. Contro di noi. - marilenagasbar1 : RT @charliecarla: Il Messaggero: 'Gas, via ai razionamenti Ue: luci spente e docce fredde'. Le sanzioni funzionano. Contro di noi. - AndreaV91234412 : RT @charliecarla: Il Messaggero: 'Gas, via ai razionamenti Ue: luci spente e docce fredde'. Le sanzioni funzionano. Contro di noi. - EmyRoyaleagle : RT @charliecarla: Il Messaggero: 'Gas, via ai razionamenti Ue: luci spente e docce fredde'. Le sanzioni funzionano. Contro di noi. -