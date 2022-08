(Di martedì 9 agosto 2022) Laè aumentata di oltre il 70 per cento rispetto al periodo2020 - settembre 2021. La spesa per una famiglia solo per il gas è di circa 1.700 euro ...

NicolaPorro : A ottobre le bollette aumenteranno del 100%. Ecco chi ci guadagna davvero ?? - teoago72 : Gas ottobre + 100% rispetto ad ora che è già aumentato dell’80% - qn_lanazione : Gas, da ottobre arriva la tariffa mensile. Ecco come ottenere gli sconti sulla bolletta - Dimax191 : Da quando è aumentato il prezzo del gas come materia prima? da quando è stata firmata una delibera il 1° ottobre 20… - Sbrn65 : RT @gabrillasarti2: Ci sono scadenze fiscali , Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre , Dicembre....... Chissà quante imprese chiuderanno x… -

... torna a scendere: il Brent scadenzatratta a 95,4 dollari al barile, il Wti settembre a 89,4 dollari al barile. In calo ilnaturale sulla piattaforma olandese Ttf: il contratto settembre ...La bolletta è aumentata di oltre il 70 per cento rispetto al periodo2020 - settembre 2021. La spesa per una famiglia solo per ilè di circa 1.700 euro ...Si tratta di ‘risparmiare’ circa 45 miliardi di metri cubi di gas, da adesso fino al 31 marzo 2023. L’Italia potrà ridurre i consumi al 7%.Rimane alto il prezzo del gas con il Ttf olandese che dopo il calo dell’1,6% di ieri, si muove oggi sulla parità a quota 190,5 euro al MWh. Nella giorna ...