Gas, da oggi l'Ue riduce i consumi: ecco cosa succede in Italia (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago – E' entrato in vigore oggi il piano Ue che prevede la riduzione del gas del 15% nei Paesi membri. "Considerato il pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas causato dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina, questo regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza", è riportato nel testo pubblicato ieri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'obiettivo, sulla carta, è quello di riempire le riserve di gas per essere in grado di affrontare il prossimo inverno. Taglio del gas, cosa prevede il piano Ue A fine luglio gli Stati membri hanno accettato questo cosiddetto "piano per salvare l'inverno", pensato dalla Commissione europea per l'emergenza gas a causa della guerra in Ucraina, alle conseguenti sanzioni alla Russia e ai successivi, altalenanti, tagli delle forniture attuate da Mosca.

