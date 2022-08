Galliani: 'Berlusconi pensa solo a elezioni e Monza. Allegri come il Trap, rimpiango Pogba. Sì alla Superlega, ma senza inglesi' (Di martedì 9 agosto 2022) Adriano Galliani si racconta tra passato, presente e futuro. L'amministratore delegato del Monza ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:... Leggi su calciomercato (Di martedì 9 agosto 2022) Adrianosi racconta tra passato, presente e futuro. L'amministratore delegato delha dichiarato in un'intervista a Tuttosport:...

