Fumetti manga: i titoli da non perdere di agosto 2022 (Di martedì 9 agosto 2022) Le letture Planet manga continuano anche ad agosto: sono in uscita infatti nuovi titoli che non possono mancare nella libreria (e sotto l’ombrellone!) di ogni vero appassionato del genere. Tra questi, Fireworks, Excuse me, dentist! It’s touching me e Love Emotion Theory. MFIWO001ISBNV 0Tratta dal celebre anime campione d’incassi, Fireworks – Vanno visti di lato o dal basso? presenta in due volumi la storia di una giornata d’estate indimenticabile. Per Norimichi, l’8 agosto, ridefinirà completamente il suo atteggiamento nei confronti dell’amicizia, dell’amore e della vera natura dei fuochi d’artificio. In contemporanea con l’uscita dei due volumi sarà disponibile anche il romanzo tratto dall’anime. I tre volumi potranno essere acquistati anche in soluzione unica all’interno di un bundle con poster wraparound. Uscita: ... Leggi su lopinionista (Di martedì 9 agosto 2022) Le letture Planetcontinuano anche ad: sono in uscita infatti nuoviche non possono mancare nella libreria (e sotto l’ombrellone!) di ogni vero appassionato del genere. Tra questi, Fireworks, Excuse me, dentist! It’s touching me e Love Emotion Theory. MFIWO001ISBNV 0Tratta dal celebre anime campione d’incassi, Fireworks – Vanno visti di lato o dal basso? presenta in due volumi la storia di una giornata d’estate indimenticabile. Per Norimichi, l’8, ridefinirà completamente il suo atteggiamento nei confronti dell’amicizia, dell’amore e della vera natura dei fuochi d’artificio. In contemporanea con l’uscita dei due volumi sarà disponibile anche il romanzo tratto dall’anime. I tre volumi potranno essere acquistati anche in soluzione unica all’interno di un bundle con poster wraparound. Uscita: ...

EricaGazzoldi : Erica Gazzoldi - Le Porte dei Sogni: Davide e Anna, un duo creativo in mostra a Manerbio - EricaGazzoldi : Erica Gazzoldi - Le Porte dei Sogni: Davide e Anna, un duo creativo in mostra a Manerbio - Lopinionista : Fumetti manga: i titoli da non perdere di agosto 2022 - CjHellectric : RT @GamesAcademySrl: Ecco tutte le novità a #Fumetti (#manga, #supereroi, italiani e fumetti d'autore), i #GiochiDaTavolo e #GiochiDiCarte… - GamesAcademySrl : Ecco tutte le novità a #Fumetti (#manga, #supereroi, italiani e fumetti d'autore), i #GiochiDaTavolo e… -