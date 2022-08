Frode scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestri per 12,5 milioni (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn’evasione fiscale da 12,5 milioni di euro per una spa attiva nei trasporti e che opera nel settore dei delivering services, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Dietro a tutto due cooperative e cinque srl con sedi fittizie a Salerno, Roma, Milano, Piacenza e Vicenza, gestite tramite un prestanome da un imprenditore campano, che per le Fiamme gialle è contiguo alla criminalità organizzata. Le indagini sono iniziate attraverso un’approfondita analisi di rischio nel settore dei trasporti su strada, individuando la Spa vicentina, che si era aggiudicata grossi appalti per conto di aziende ignare del meccanismo messo in moto per frodare il fisco. Le società e le cooperative sono state attivate, spiegano i finanzieri, con l’obiettivo di restare operative in media ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn’evasione fiscale da 12,5di euro per una spa attiva nei trasporti e che opera nel settore dei delivering services, è statadidi Vicenza. Dietro a tutto due cooperative e cinque srl con sedi fittizie a Salerno, Roma, Milano, Piacenza e Vicenza, gestite tramite un prestanome da un imprenditore campano, che per le Fiamme gialle è contiguo alla criminalità organizzata. Le indagini sono iniziate attraverso un’approfondita analisi di rischio nel settore dei trasporti su strada, individuando la Spa vicentina, che si era aggiudicata grossi appalti per conto di aziende ignare del meccanismo messo in moto per frodare il fisco. Le società e le cooperative sono state attivate, spiegano i finanzieri, con l’obiettivo di restare operative in media ...

anteprima24 : ** Frode scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestri per 12,5 ... ** - CorriereUmbria : Como, scoperta frode fiscale nel settore pulizie da 1,6 milioni: come funzionava #como #frodefiscale #falsefatture… - lecco_notizie : Contributi e finanziamenti covid non dovuti, scoperta frode da 2 milioni di euro - neoincipit : @koinsquareNews @BinanceItalian @LorenzoCapone @TizianoTridico Promuovendo Binance promuovete frode, lavaggio di da… - ANSA_Motori : Scoperta frode Iva per 90mila ero, nei guai grossista d'auto #ANSAmotori -

Contributi e finanziamenti covid non dovuti, scoperta frode da 2 milioni di euro ... all'Autorità Giudiziaria competente, di 16 soggetti per reati di frode, fatta salva la presunzione di innocenza dei soggetti denunciati penalmente. A fronte di circa 5 milioni di euro di contributi ... Perché Elkann ha ancora rivendicato i 38 scudetti ... " trattandosi di reato di tentativo di frode sportiva questo non ha la necessità della conferma, ... la squadra con le pendenze più gravi in seguito alla scoperta delle altre intercettazioni (vedi la ... anteprima24.it 'Giro' aziende trasporti per frode fisco, sequestro 12,5 mln Un'evasione fiscale da 12,5 milioni di euro per una spa attiva nei trasporti e che opera nel settore dei delivering services, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. (ANSA) ... Sequestro di 1,6 milioni Intimiano “Atanor” e “Facility & Management Group” figurano aver sede (fittizia) in piazza IV Novembre. Sono indagati amministratore di fatto e due prestanome Quando i finanzieri del Gruppo di Como s ... ... all'Autorità Giudiziaria competente, di 16 soggetti per reati di, fatta salva la presunzione di innocenza dei soggetti denunciati penalmente. A fronte di circa 5 milioni di euro di contributi ...... " trattandosi di reato di tentativo disportiva questo non ha la necessità della conferma, ... la squadra con le pendenze più gravi in seguito alladelle altre intercettazioni (vedi la ... Frode scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestri per 12,5 milioni Un'evasione fiscale da 12,5 milioni di euro per una spa attiva nei trasporti e che opera nel settore dei delivering services, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. (ANSA) ...Intimiano “Atanor” e “Facility & Management Group” figurano aver sede (fittizia) in piazza IV Novembre. Sono indagati amministratore di fatto e due prestanome Quando i finanzieri del Gruppo di Como s ...