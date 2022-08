Frasi sulla fotografia | per chi ama immortalare ricordi bellissimi

Leggi su dilei

(Di martedì 9 agosto 2022) Cosa significa davvero scattare una? Sebbene sia un’arte piuttosto “recente”, nata solamente un paio di secoli fa, è diventata ben presto alla portata di tutti. Certo, come ogni arte che si rispetti ha affinato tecniche sempre più all’avanguardia, che permettono di creare veri e propri capolavori. Ma chiunque puòun bel momento che vuole portare sempre con sé, un’istantanea che può trasformarsi in un preziosissimo cimelio di famiglia. Perché quello che conta non è la qualità della foto, bensì del ricordo che suscita in noi. Rivivere attraverso le splendide fotografie che abbiamo scattato durante le vacanze, nei nostri viaggi in giro per il mondo o semplicemente in una serata spensierata, insieme agli amici più cari o alla famiglia. Cosa c’è di più bello che tornare ad assaporare quelle emozioni che sono passate così rapidamente, ...