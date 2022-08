Francesca Sofia Novello | la camicia si apre | quello che c’è sotto è da infarto

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 9 agosto 2022)ha avuto modo sempre di più di realizzare i propri grandi sogni a tal punto da poter essere considerata unica e pura. Essere la ragazza di uno dei personaggi più importanti della storia del mondo dello sport non è assolutamente un qualcosa di facile, ma Francescoha saputo dimostrare sempre di più nel corso di questi anni di poter essere considerata come una delle donne più eccezionali che si siano mai viste non soltanto all’interno della rete, ma allo stesso tempo anche nel mondo dello spettacolo. InstagramCi sono dei momenti nel quale diventa assolutamente chiaro come il mondo di internet abbia stravolto completamente la possibilità e la forza di poter realizzare grandissimi traguardi da un punto di vista dello spettacolo. Moltissime ragazze sono riuscite a ...