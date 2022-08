FOTO – Quanti abbonamenti ha venduto il Napoli? La classifica di Serie A (Di martedì 9 agosto 2022) L’inizio ufficiale del campionato è ormai alle porte; cresce l’attesa ma soprattutto la voglia e il desiderio di tornare negli stadi a sostenere la propria squadra. La maggior parte dei tifosi ha sottoscritto gli abbonamenti e il quotidiano La Stampa ha rivelato una prima classifica delle tessere acquistate dai supporters di ciascun club di Serie A. Il Napoli, con soltanto 5000 tessere vendute si posiziona al quattordicesimo posto della classifica, a dimostrazione del fatto che i tifosi non hanno gradito la politica adottata dalla società in questa sessione di calciomercato. Gli abbonamenti venduti nell’ultima campagna tenutasi prima della pandemia erano stati infatti ben 15000; nonostante i prezzi in linea, se non più bassi, delle altre società, sarà molto difficile raggiungere ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 9 agosto 2022) L’inizio ufficiale del campionato è ormai alle porte; cresce l’attesa ma soprattutto la voglia e il desiderio di tornare negli stadi a sostenere la propria squadra. La maggior parte dei tifosi ha sottoscritto glie il quotidiano La Stampa ha rivelato una primadelle tessere acquistate dai supporters di ciascun club diA. Il, con soltanto 5000 tessere vendute si posiziona al quattordicesimo posto della, a dimostrazione del fatto che i tifosi non hanno gradito la politica adottata dalla società in questa sessione di calciomercato. Glivenduti nell’ultima campagna tenutasi prima della pandemia erano stati infatti ben 15000; nonostante i prezzi in linea, se non più bassi, delle altre società, sarà molto difficile raggiungere ...

justadjckhead : MA PREFERITO DI CHI ESATTAMENTE CHE FANNO CAGARE A TUTTI QUANTI LE SUE FOTO - davimataa_ : @milivnkovic prendo zampirone e foto dei Glazers, tempo cinque minuti vedi quanti ne rimangono - G37394797 : Ma veramente state rompendo per una foto che potrebbe non essere sua e quindi quanti mettono foto non proprie sti cazzi che noia #jeru - Ibra_Chia : @l0laspace Al di là dello sfruttamento, fra tutta quella gente che ha salvato il video del bagnetto quanti pedofili… - Simon1257912859 : @lamogliedelboss Tesoro io infatti volevo spiegartelo in pvt.... Di cazzi ne vedi quanti ne vuoi sul web... Non hai… -