Agenzia ANSA

Decine di sostenitori di Trump si sono riuniti fuori dalla sua residenza a Mar - a - Lago indopo che l'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che l'Fbi ha effettuato una perquisizione nella sua casa a Palm Beach. 9 agosto 2022... comedella Treves Blues Band. Nel 1981 la prima formazione elettrica, con basso e ...concerti al Broward Center For The Performing Arts ed al China White Club di Fort Lauderdale in. ... Florida, supporter di Trump riuniti fuori dalla sua residenza perquisita dall'Fbi - Mondo Decine di sostenitori di Trump si sono riuniti fuori dalla sua residenza a Mar-a-Lago in Florida dopo che l'ex presidente degli Stati Uniti ha ...Former US president Donald Trump said Monday that his Mar-a-Lago residence in Florida was being "raided" by FBI agents in what he called ...