Flat Tax | Siri | “La Lega ha le idee chiare | 15% di tasse per dipendenti e pensionati Chi critica non ha letto il progetto”

"C'è chi commenta il nostro progetto di Flat tax senza mai averlo letto e spara numeri a caso. La Lega ha le idee chiare, 15% di tasse per dipendenti e pensionati, come abbiamo fatto già per le Partite iva. Meno tasse e più lavoro, così l'Italia riparte". Così Armando Siri della Lega in una dichiarazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

