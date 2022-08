Flat tax: Sala, “Balle portate avanti da politici superficiali” (Di martedì 9 agosto 2022) MILANO – La Flat Tax “sarebbe un errore clamoroso. Non credete a queste ‘Balle’ portate avanti da politici superficiali”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sulle sue pagine social la proposta sul fisco del leader della Lega, Matteo Salvini, di una Flat tax al 15% per tutti. Secondo Sala, questa proposta “è economicamente insostenibile per un paese già enormemente indebitato – ha aggiunto – La progressività delle tasse è stata una conquista politica e sociale per una maggiore equità, che va difesa”. “In questa triste campagna elettorale c’è una vittima sacrificale: la verità. Chi non ha il coraggio di dire la verità alle italiane e agli italiani non può nemmeno avere un’idea di futuro – ha concluso -. E figuriamoci ... Leggi su lopinionista (Di martedì 9 agosto 2022) MILANO – LaTax “sarebbe un errore clamoroso. Non credete a queste ‘da”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha commentato sulle sue pagine social la proposta sul fisco del leader della Lega, Matteo Salvini, di unatax al 15% per tutti. Secondo, questa proposta “è economicamente insostenibile per un paese già enormemente indebitato – ha aggiunto – La progressività delle tasse è stata una conquista politica e sociale per una maggiore equità, che va difesa”. “In questa triste campagna elettorale c’è una vittima sacrificale: la verità. Chi non ha il coraggio di dire la verità alle italiane e agli italiani non può nemmeno avere un’idea di futuro – ha concluso -. E figuriamoci ...

CottarelliCPI : Oggi faccio un po' il qualunquista. Si vedono già promesse elettorali senza indicazione di coperture (flat tax al 1… - marattin : Se credete alle fantasie della flat tax, o se sognate la patrimoniale o nuove tasse, non guardare questo video. Per… - marattin : Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facc… - andreageraci191 : RT @BarbascuraX: Proposte del centrodestra: flat tax, taglio iva e aumento delle pensioni. Insomma, poveri e giovani pagano per i ricchi e… - GerardoFulgion1 : RT @ComVentotene: @matteosalvinimi Quindi per i pensionati Quota 41, pensioni a 1000€ e Flat Tax del 15%. Tanto pagano i giovani. Ladri di… -