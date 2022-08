Flat Tax: cosa propongono i partiti di centrodestra? Le ultime notizie (Di martedì 9 agosto 2022) Tra i cavalli di battaglia del centrodestra, la Flat Tax è destinata a diventare uno dei temi caldi della campagna elettorale in vista delle Politiche fissate per il 25 settembre. Come viene declinata la proposta dai vari partiti della coalizione? Le ultime notizie in merito. Taglio cuneo: chi risparmia di più grazie alla misura? Le stime Flat Tax: attualmente prevista solo per alcune Partite Iva Flat Tax: la tassa “piatta” da anni uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, in Italia attualmente è in vigore solo per alcuni tipi di contribuenti, cioè le partite Iva con ricavi o guadagni superiori ai 65mila euro. In pratica, entro questa soglia – a prescindere dal fatturato – l’aliquota di tasse rimane la stessa, il ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 9 agosto 2022) Tra i cavalli di battaglia del, laTax è destinata a diventare uno dei temi caldi della campagna elettorale in vista delle Politiche fissate per il 25 settembre. Come viene declinata la proposta dai varidella coalizione? Lein merito. Taglio cuneo: chi risparmia di più grazie alla misura? Le stimeTax: attualmente prevista solo per alcune Partite IvaTax: la tassa “piatta” da anni uno dei cavalli di battaglia del, in Italia attualmente è in vigore solo per alcuni tipi di contribuenti, cioè le partite Iva con ricavi o guadagni superiori ai 65mila euro. In pratica, entro questa soglia – a prescindere dal fatturato – l’aliquota di tasse rimane la stessa, il ...

CottarelliCPI : Oggi faccio un po' il qualunquista. Si vedono già promesse elettorali senza indicazione di coperture (flat tax al 1… - marattin : Se credete alle fantasie della flat tax, o se sognate la patrimoniale o nuove tasse, non guardare questo video. Per… - marattin : Dopo la domanda (purtroppo senza risposta) a @forza_italia sulla proposta di flat tax al 23%, per par condicio facc… - DomDellaValle : @vittoriopierri E c'hai ragione pure te, ma flat tax è un titolo, poi bisogna leggere che c'è scritto nel paragrafo. - _Marco_Bossi_ : RT @TristeMietitore: Provo a spiegarti la flat tax in modo semplice: se non sei milionario te lo stanno buttando nel culo con la sabbia. -