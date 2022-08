Fiorentina: ripreso il lavoro in attesa di Commisso (Di martedì 9 agosto 2022) La Fiorentina è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Davide Astori' dopo la tournée in Austria e Spagna e agli ordini di Vincenzo Italiano ha iniziato a preparare il debutto in campionato che la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Laè tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Davide Astori' dopo la tournée in Austria e Spagna e agli ordini di Vincenzo Italiano ha iniziato a preparare il debutto in campionato che la ...

E sempre nelle prossime ore è atteso l'annuncio della conferma di Nikola Milenkovic cui la Fiorentina ha da tempo proposto tre anni di rinnovo e un ingaggio da tre milioni più bonus.

La Fiorentina domenica prossima contro la Cremonese giocherà con il lutto al braccio per ricordare Alberto Orzan, uno dei campioni più titolati della storia viola - vincitore fra l'altro del primo scu ...