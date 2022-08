Fiorentina Milenkovic, respinti gli assalti delle big: i Viola vogliono blindarlo (Di martedì 9 agosto 2022) La Fiorentina vuole blindare Milenkovic e hanno respinto gli assalti delle big dall’Italia e dall’estero La Fiorentina vuole blindare Milenkovic e hanno respinto gli assalti delle big dall’Italia e dall’estero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i Viola avrebbero proposto un ricco rinnovo al serbo con un contratto fino al 2025 e un’operazione da 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Lavuole blindaree hanno respinto glibig dall’Italia e dall’estero Lavuole blindaree hanno respinto glibig dall’Italia e dall’estero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, iavrebbero proposto un ricco rinnovo al serbo con un contratto fino al 2025 e un’operazione da 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

