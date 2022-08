Fiorentina Lo Celso, pronta l’offerta per l’argentino: i dettagli (Di martedì 9 agosto 2022) La Fiorentina punta forte su Lo Celso e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta al Tottenham per l’argentino La Fiorentina punta forte su Lo Celso e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’offerta al Tottenham per l’argentino. Si attende il ritorno in Italia di Commisso per affondare il colpo per il centrocampista degli Spurs. pronta un’offerta di un prestito oneroso a 2 milioni con 20 milioni di riscatto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Lapunta forte su Loe nei prossimi giorni potrebbe arrivareal Tottenham perLapunta forte su Loe nei prossimi giorni potrebbe arrivareal Tottenham per. Si attende il ritorno in Italia di Commisso per affondare il colpo per il centrocampista degli Spurs.un’offerta di un prestito oneroso a 2 milioni con 20 milioni di riscatto. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

