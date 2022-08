Fiorentina, Di Marzio: “Interesse per Lo Celso, si prepara la prima offerta” (Di martedì 9 agosto 2022) Fiorentina LO Celso- La Fiorentina continua la sua preparazione in vista della prossima stagione di Serie A. Gli uomini di Italiano, debutteranno Domenica 14 Agosto contro la neo-promossa Cremonese alle ore 18:30. Si continua il mercato in casa Fiesole, dopo l’arrivo di Dodô i Toscani si sono un po’ calmati sul mercato in entrata, preservando i pupilli. Il difensore Serbo, Nikola Milenkovic, è vicinissimo alla permanenza all’ombra del Franchi. Abbandonato l’obbiettivo difensore, quindi, si da priorità al centrocampo dove in questo precampionato la Fiorentina ha trovato difficoltà. Si sondano vari nomi ma, quello più caldo è: Giovanni Lo Celso del Tottenham. Il giocatore è in uscita dagli Spurs e gli Inglesi chiedono intorno ai 20 milioni di euro cash per liberarlo. Secondo quanto ... Leggi su seriea24 (Di martedì 9 agosto 2022)LO- Lacontinua la suazione in vista della prossima stagione di Serie A. Gli uomini di Italiano, debutteranno Domenica 14 Agosto contro la neo-promossa Cremonese alle ore 18:30. Si continua il mercato in casa Fiesole, dopo l’arrivo di Dodô i Toscani si sono un po’ calmati sul mercato in entrata, preservando i pupilli. Il difensore Serbo, Nikola Milenkovic, è vicinissimo alla permanenza all’ombra del Franchi. Abbandonato l’obbiettivo difensore, quindi, si da priorità al centrocampo dove in questo precampionato laha trovato difficoltà. Si sondano vari nomi ma, quello più caldo è: Giovanni Lodel Tottenham. Il giocatore è in uscita dagli Spurs e gli Inglesi chiedono intorno ai 20 milioni di euro cash per liberarlo. Secondo quanto ...

