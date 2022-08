Filippo Timi, chi è il marito Sebastiano Mauri: “Dopo tanti anni ce l’abbiamo fatta” (Di martedì 9 agosto 2022) Dichiaratosi più volte bisessuale, nel 2016 l’attore Filippo Timi ha sposato Sebastiano Mauri, anch’egli regista teatrale e cinematografico. Un’intesa, la loro, anche professionale oltre che sentimentale tanto che i loro spettacoli scritti a quattro mani hanno ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico e dalla critica (tra questi vi è Favola, pièce teatrale uscita nelle sale il 25 giugno 2018). Dopo un lungo fidanzamento, i due hanno deciso di celebrare il loro matrimonio a New York, precisamente a Manhattan. Una scelta dettata dal fatto che in Italia, dove sono ammesse le unioni civili, “c’è uno sportello a parte e si chiamano formazioni sociali specifiche, qualcosa che fa pensare all’apartheid”. La coppia ha fatto coming out in maniera estremamente naturale, quantomeno in pubblico: si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Dichiaratosi più volte bisessuale, nel 2016 l’attoreha sposato, anch’egli regista teatrale e cinematografico. Un’intesa, la loro, anche professionale oltre che sentimentale tanto che i loro spettacoli scritti a quattro mani hanno ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico e dalla critica (tra questi vi è Favola, pièce teatrale uscita nelle sale il 25 giugno 2018).un lungo fidanzamento, i due hanno deciso di celebrare il loro matrimonio a New York, precisamente a Manhattan. Una scelta dettata dal fatto che in Italia, dove sono ammesse le unioni civili, “c’è uno sportello a parte e si chiamano formazioni sociali specifiche, qualcosa che fa pensare all’apartheid”. La coppia ha fatto coming out in maniera estremamente naturale, quantomeno in pubblico: si sono ...

