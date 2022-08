Festa, il Festival del Teatro Aperto veramente ecosostenibile che non fa greenwashing (Di martedì 9 agosto 2022) Mentre infuriava la polemica intorno all’impatto ambientale dei concerti di Jovanotti, c’è chi era impegnato per realizzare un evento ecosostenibile, il Festa, “Festival del Teatro Aperto”, una kermesse teatrale che avrà luogo dal 9 al 14 agosto a Pescopagano (PZ) e per la quale gli organizzatori hanno posto particolare attenzione alla sostenibilità totale. Ideatore dell’evento, che si terrà presso la Villa Comunale ogni sera a partire dalle 21:15 con ingresso libero e gratuito, è Marco Pace, cantautore responsabile della direzione del Festival insieme a Gerarda Bruno, Luigi De Vincenzo, Carmela Mucci, Angela Pace e Gerardo Zazzerini. Il comitato organizzatore del Festa (da Facebook) Marco Pace è in piedi a destraMarco spiega che l’evento adotta fattive misure riguardo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Mentre infuriava la polemica intorno all’impatto ambientale dei concerti di Jovanotti, c’è chi era impegnato per realizzare un evento, il, “del”, una kermesse teatrale che avrà luogo dal 9 al 14 agosto a Pescopagano (PZ) e per la quale gli organizzatori hanno posto particolare attenzione alla sostenibilità totale. Ideatore dell’evento, che si terrà presso la Villa Comunale ogni sera a partire dalle 21:15 con ingresso libero e gratuito, è Marco Pace, cantautore responsabile della direzione delinsieme a Gerarda Bruno, Luigi De Vincenzo, Carmela Mucci, Angela Pace e Gerardo Zazzerini. Il comitato organizzatore del(da Facebook) Marco Pace è in piedi a destraMarco spiega che l’evento adotta fattive misure riguardo ...

ilfattoblog : Festa, il Festival del Teatro Aperto veramente ecosostenibile che non fa greenwashing - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Una kermesse teatrale per la quale gli organizzatori hanno posto particolare attenzione alla sostenibilità totale' ??dal… - ilfattoblog : 'Una kermesse teatrale per la quale gli organizzatori hanno posto particolare attenzione alla sostenibilità totale'… - GazzettadiSiena : Dieci giorni di spettacoli, concerti, presentazioni e laboratori che hanno visto la partecipazione di tante persone… - ciccio_1990 : #LauraPausini #laurapausinifan @laurapausini Festa a Solarolo per la vincita di Laura Pausini al Festival Di Sanre… -