Festa di compleanno? Ecco tante idee per semplici decorazioni fai da te! (Di martedì 9 agosto 2022) In occasione della Festa di compleanno dei vostri bambini potete cimentarvi nella realizzazione di una decorazione fantastica ed originale. Con pochi materiali, facilmente reperibili e dal basso costo, addobberete in pochissimo tempo. Ecco qualche idea meravigliosa a cui potervi ispirare. 1.Festa a tema principessa Rapunzel Le vostre bambine adorano la principessa Rapunzel? Realizzate per loro una Festa interamente a tema. Ricreate, con un pezzo di compensato o di cartone, la sagoma della principessa, dipingete il volto, le braccia, la parte superiore del suo vestito e la sua amica ranocchia, con delle vernici non tossiche, e quando saranno asciutte aggiungete della paglia decorativa per fare i capelli, dei fiori finti per realizzare una coroncina e della stoffa per fare la gonna. Abbinate la tovaglia ...

