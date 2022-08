Ferragosto in pericolo? Le previsioni meteo fanno disperare gli italiani

ianditomaso : Il nostro pianeta è in pericolo, dobbiamo eliminare oggi stesso l'intero consumo di carne per salvarlo — ora mi sen… -

MolfettaViva

Di Fabiana Coppola - 09/08/2022inper le vacanze degli italiani Ebbene le previsioni meteo non promettono nulla di buono e chi ha prenotato proprio in quella settimana dovrà fare i conti con il maltempo. Il ...E proprio aè previsto il pranzo nel centro di via Dandolo , la storica mensa nel rione ...vive per strada in estate c'è sicuramente quella dell'igiene personale e dell'accresciuto... Piano di sicurezza per Ferragosto. A Molfetta controlli lungo il litorale, nell’agro e sulle strade Giorni "movimentati" sul fronte del meteo quelli che precedono Ferragosto, con possibili grandinate e nubifragi. Caldo in attenuazione. La situazione da Nord a Sud ...FANO - Siamo entrati nella settimana di Ferragosto, Fano brulica di turisti e si preannuncia un superlavoro per gli operatori addetti al salvamento nelle spiagge libere. Questa infatti è ...