Fbi perquisisce casa di Trump | “Vogliono fermare la mia candidatura”

Roma, 9 ago – La casa di Donald Trump a Mar-a-Lago (Florida) perquisita dagli agenti federali. E in modo massiccio, secondo le notizie emerse e pubblicate anche su Tgcom24. L'Fbi perquisisce la casa di Trump in Florida È lo stesso ex-presidente a parlare e a comunicare che l'Fbi stesse perquisendo la sua residenza a Mar-a-Lago, durante il suo viaggio a New York. Sul blitz avvenuto in casa sua, Trump è molto duro, come si legge in una nota: "Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso a casa mia non era necessario né appropriato". Secondo il tycoon, la perquisizione è una "strumentalizzazione della giustizia e un attacco dei democratici di sinistra radicali che disperatamente non ...

