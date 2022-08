“Fatemi capo del Governo” | Il Generale Pappalardo è tornato: ecco cosa promette stavolta (Di martedì 9 agosto 2022) Il Generale Pappalardo è tornato in politica più agguerrito che mai e questa volta si è candidato al Governo come leader del suo partito. Il Movimento dei Gilet Arancioni e il suo leader il Generale Pappalardo sono più che pronti alle prossime elezioni del 25 Settembre 2022. La candidatura a capo del Governo è ormai ufficiale; questa volta sta tendando il tutto per tutto con un programma rivoluzionario. Il Generale è molto attivo sul suo profilo Facebook, dove da diverso tempo, ogni giorno, espone uno dei punti del suo programma politico. Oltre al grido di ‘no green pass‘, i Gilet Arancioni hanno lanciato una proposta forte: la lira italica. In una recentissima diretta Facebook, adesso visibile in video sul suo ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 9 agosto 2022) Ilin politica più agguerrito che mai e questa volta si è candidato alcome leader del suo partito. Il Movimento dei Gilet Arancioni e il suo leader ilsono più che pronti alle prossime elezioni del 25 Settembre 2022. La candidatura adelè ormai ufficiale; questa volta sta tendando il tutto per tutto con un programma rivoluzionario. Ilè molto attivo sul suo profilo Facebook, dove da diverso tempo, ogni giorno, espone uno dei punti del suo programma politico. Oltre al grido di ‘no green pass‘, i Gilet Arancioni hanno lanciato una proposta forte: la lira italica. In una recentissima diretta Facebook, adesso visibile in video sul suo ...

