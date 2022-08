"Farò solo la mamma". Serena Williams si ritira (Di martedì 9 agosto 2022) La campionessa americana ha confermato, in un post pubblicato su Instagram il ritiro dal tennis dopo gli Us Open, anticipato dal mensile Vogue Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 agosto 2022) La campionessa americana ha confermato, in un post pubblicato su Instagram il ritiro dal tennis dopo gli Us Open, anticipato dal mensile Vogue

tarmablu : @Nokonoki2 Lo farò solo per te - 1k_pigreal : Allora la faccio breve: voglio mettere il video dove succhio il cazzo del ragazzo che mi ha conciato la faccia così… - Frances14156473 : @matteosalvinimi Se votate me in tre anni vi farò pagare solo il 5 per cento di tasse. Facciamo a chi la spara più grossa. - iamsabryy : @twodorksxauri io ne prenderò solo una sicuramente (poi l’altra me la farò prendere al compleanno lol) - _amicamia_ : RT @_amicamia_: Farò di tutto per esserci il 5 settembre a Milano. Così come me, per quel giorno,ci sono molte altre persone che vogliono r… -