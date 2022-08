Ezra Miller: il nome dell'attore è stato rimosso dai credits del film che chiuderà Toronto 2022 (Di martedì 9 agosto 2022) L'attore Ezra Miller è stato rimosso dai credits del film Dalíland, progetto scelto come film di chiusura di Toronto 2022. Il Toronto film Festival 2022 si concluderà con la proiezione del film Dalíland, che vede nel suo cast anche Ezra Miller. L'attore, in queste settimane travolto dalle accuse e dalle critiche, è stato però rimosso dalla lista degli interpreti del progetto, come dimostra il comunicato stampa dell'evento cinematografico. Il film Dalíland è diretto dalla regista Mary Harron e ha come protagonista Ben Kingsley nel ruolo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 agosto 2022) L'daidelDalíland, progetto scelto comedi chiusura di. IlFestivalsi concluderà con la proiezione delDalíland, che vede nel suo cast anche. L', in queste settimane travolto dalle accuse e dalle critiche, èperòdalla lista degli interpreti del progetto, come dimostra il comunicato stampa'evento cinematografico. IlDalíland è diretto dalla regista Mary Harron e ha come protagonista Ben Kingsley nel ruolo ...

