Europei nuoto Roma 2022, Barelli: "Risultati azzurri figli di sacrifici enormi" (Di martedì 9 agosto 2022) "Abbiamo nove medaglie olimpiche nella nostra squadra, dieci campioni del mondo e abbiamo due record mondiali: dico questo per sottolineare il livello che è stato raggiunto. Questi ragazzi ottengono Risultati meravigliosi in un momento che oltre ai problemi della pandemia ha anche quello energetico. Questi ragazzi nuotano in impianti dove il costo energetico è quadruplicato. E questi Risultati sono figli di sacrifici enormi". Queste le parole di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, alla presentazione degli Europei di nuoto, in programma a Roma dall'11 agosto. SportFace.

