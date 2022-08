Europei di nuoto a Roma | 102 azzurri a caccia di medaglie

(Di martedì 9 agosto 2022)(ITALPRESS) – “Questa è la Nazionale italiana più forte di sempre. Sarà un Europeo emozionante. Quanti ori vincerà l'Italia? Più di dieci”. Parola di Federica Pellegrini che, appesi al chiodo costume e cuffia, veste i panni di madrina dei Campionatidelle discipline acquatiche, che tornano a, e in Italia, dopo 39 anni, in programma dall'11 al 21 agosto al Foro Italico. Proprio dove 13 anni fa ha stabilito il record del mondo dei 200 stile libero, ancora imbattuto, la Divina questo pomeriggio ha tagliato il nastro della manifestazione continentale, assieme al presidente della FederPaolo Barelli e a tutta la squadra azzurra. “Siamo qui con una Nazionale di altissimo livello e in cui sono presenti nove medagliati olimpici, dieci campioni del mondo e undici. Questi risultati ...

Si comincia giovedì. Roma e il Foro Italico sono pronti per ospitare i campionati europei di nuoto. Ci sono numeri importanti, per la Capitale. Trentamila biglietti già venduti, 14 televisioni e tre radio collegate da tutta Europa, 49 Nazioni e mille atleti iscritti, di cui 102 azzurri. 'È la Nazionale più forte di sempre'. Parola di Federica Pellegrini che dà la sua 'benedizione' alla Nazionale italiana in vista degli Europei che inizieranno giovedì 11 agosto a Roma. Una squadra che parte con grandi ambizioni come sottolineato dalla Divina, madrina della rassegna continentale.