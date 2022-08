Estate | Gardaland | con ritorno stranieri si confida di raggiungere i livelli pre-pandemia

(Di martedì 9 agosto 2022) Verona, 9 ago. (Labitalia) - Nonostante il grande caldo, si registra una gran voglia di divertimento tra i visitatori diresort che prosegue una stagione iniziata con successo: ottimi gli afflussi nel parco e a Legoland water park. "Quest'anno - afferma l'amministratore delegato Sabrina De Carvalho - la stagione è iniziata in primavera e questo ci ha consentito di accogliere i visitatori provenienti da tutt'Italia, che sono il 75%, ma registriamo anche, con soddisfazione, ildei turisti, principalmente tedeschi, austriaci e svizzeri per il rimanente 25%". "Da metà giugno, in particolare, con l'apertura del parco fino alle 23, stiamo registrando un'occupazione pari al 100% a Legoland water park", continua De Carvalho. Per tutta l', con ...

