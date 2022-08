Esplosioni vicino a una base militare russa in Crimea. Kiev: “Zelensky disposto a incontrare Putin al G20”. Ma Mosca frena (Di martedì 9 agosto 2022) La colonna di fumo in lontananza di alza da Novofedorovka, nel distretto di Saksky, nella Crimea occidentale, dove sorge una base militare russa. Le immagini messe in rete da alcune persone sulla spiaggia mostrano le conseguenze di diverse Esplosioni udite nella regione conquistata dai russi nel corso della prima invasione dell’Ucraina, nel 2014, che hanno fatto ipotizzare a una nuova controffensiva da parte dell’esercito di Kiev nei territori in mano alla Federazione, il giorno dopo l’annuncio di Joe Biden di ulteriori forniture di armi ai soldati di Volodymyr Zelensky per un totale di 1 miliardo di dollari. E proprio da Washington è arrivata la conferma che tra gli armamenti inviati ci sono anche missili anti-radar per prendere di mira i sistemi radar russi. Non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) La colonna di fumo in lontananza di alza da Novofedorovka, nel distretto di Saksky, nellaoccidentale, dove sorge una. Le immagini messe in rete da alcune persone sulla spiaggia mostrano le conseguenze di diverseudite nella regione conquistata dai russi nel corso della prima invasione dell’Ucraina, nel 2014, che hanno fatto ipotizzare a una nuova controffensiva da parte dell’esercito dinei territori in mano alla Federazione, il giorno dopo l’annuncio di Joe Biden di ulteriori forniture di armi ai soldati di Volodymyrper un totale di 1 miliardo di dollari. E proprio da Washington è arrivata la conferma che tra gli armamenti inviati ci sono anche missili anti-radar per prendere di mira i sistemi radar russi. Non si ...

