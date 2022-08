Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si allenano insieme (Di martedì 9 agosto 2022) Michelle Hunziker è tornata dalla settimana di vacanza con Giovanni Angiolini e carica torna ad allenarsi ma con lei c’è anche Eros Ramazzotti. E’ l’ex marito che mostra che sono insieme e lei condivide felice la storia. “Finalmente! Oggi ripasso di Kyokushinkai con Senpai Simona” commenta la Hunziker mentre Eros fiero riprende tutto. E’ bellissimo per i fan dell’ex coppia rivederli insieme ma è una gran soddisfazione soprattutto per Ramazzotti avere influenzato la mamma della sua Aurora con una disciplina che a lui ha dato molto. Lei aveva già ringraziato il cantante per averle mostrato che è possibile rimettersi in gioco e sentirsi più forti non solo fisicamente. Per loro due ne vale davvero la pena sudare per una disciplina che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 9 agosto 2022)è tornata dalla settimana di vacanza con Giovanni Angiolini e carica torna ad allenarsi ma con lei c’è anche. E’ l’ex marito che mostra che sonoe lei condivide felice la storia. “Finalmente! Oggi ripasso di Kyokushinkai con Senpai Simona” commenta lamentrefiero riprende tutto. E’ bellissimo per i fan dell’ex coppia rivederlima è una gran soddisfazione soprattutto peravere influenzato la mamma della sua Aurora con una disciplina che a lui ha dato molto. Lei aveva già ringraziato il cantante per averle mostrato che è possibile rimettersi in gioco e sentirsi più forti non solo fisicamente. Per loro due ne vale davvero la pena sudare per una disciplina che ...

DirectionMRC : #NowPlaying Giorgia Feat. Eros Ramazzotti - Inevitabile - NidaRan01449518 : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in palestra insieme per fare Karate - scarIetbIaze : @jjuonn eros Ramazzotti - ChoudhryDisha : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in palestra insieme per fare Karate - radiocalabriafm : Andrea Bocelli - Nel cuore lei (with eros ramazzotti) -