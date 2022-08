Energia: Mite, ok dalla Commissione Ue agli incentivi per produrre biometano - 2 (Di martedì 9 agosto 2022) Il decreto, inviato dal Mite alla Gazzetta Ufficiale, entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Il complesso delle misure adottate consentira' al settore agricolo di contribuire al ... Leggi su borsaitaliana (Di martedì 9 agosto 2022) Il decreto, inviato dalalla Gazzetta Ufficiale, entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Il complesso delle misure adottate consentira' al settore agricolo di contribuire al ...

MiTE_IT : Usiamo l’energia responsabilmente! Nel video semplici gesti che possono aiutare il nostro Pianeta e farci risparmia… - PoliticaNewsNow : Energia, Mite: approvati dalla Commissione europea gli incentivi per la produzione di biometano - AgeeiPress : #Energia, @MiTE_IT : approvati dalla Commissione europea gli incentivi per la produzione di biometano - AndreaLiberati : RT @INGENIOnews: #ahó!! Negli USA 370 miliardi $ per #clima e #Energia (nei nostri programmi elettorali le parole #sostenibilità #clima #e… - Ernesto23710724 : RT @INGENIOnews: #ahó!! Negli USA 370 miliardi $ per #clima e #Energia (nei nostri programmi elettorali le parole #sostenibilità #clima #e… -