ComuneEmpoli : #Cultura #Empoli Museo della Collegiata, per l'ampliamento un progetto di fattibilità da 1,5 milioni di euro: appro… -

LA NAZIONE

Ildella Collegiata diPer approfondire : Articolo : Riapre iletrusco di Volterra Articolo : Eventi davanti alla Collegiata Servirà il sì della commissione Articolo : Musei, ecco il ...... ingaggiata dall'agenzia di assicurazioni delper ritrovare il famoso quadro. Su Rete 4 dalle ...51 - COPPA ITALIA 2022 - 23:- SPAL 23:02 - HIGHLANDER - L'ULTIMO IMMORTALE - 1 PARTE 23:51 -... Empoli, Museo della Collegiata, ok al piano di fattibilità per l'ampliamento Servono un milione e mezzo di euro. Curia e Propositura cedono gratuitamente per novant'anni il diritto di superficie ...Un futuro fatto di nuovi spazi per divenire un museo più che mai al passo coi tempi, senza barriere architettoniche e con nuove funzioni. È il progetto al ...