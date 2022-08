Emanuela | l’ex velina che fine ha fatto? Incredibile

Leggi su formatonews

(Di martedì 9 agosto 2022) Quanti di voi si ricordano della velona del TG Satirico di Canale 5Aurizi? Eccola oggi completamente diversa. Chi è amante del programma di Antonio Ricci sicuramente si ricorderà diAurizi, la velona. Nel 2005 ha preso parte al programma e ha ricoperto tale ruolo anche dieci anni dopo, in uno speciale della trasmissione di Canale 5. Cantante ed attrice la carriera di questa bellissima donna è iniziata negli anni 90, recitando nella serie televisiva di Stefano Reali, Le ali della vita. (web)Successivamente ha recitato nel suo primo film, che reca la firma alla regia di Carlo Vanzina: si è trattato di Febbre da cavallo – La mandrakata. Ma non solo per lei nel corso degli anni sono arrivati anche altre interpretazioni tra cui anche accanto ad Antonio Banderas. Ma cosa fa oggi...