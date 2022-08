Elezioni, Swg: Cresce la disaffezione al voto, solo il 58% alle urne (Di martedì 9 agosto 2022) Tra le poche certezze sull’esito del voto del prossimo 25 settembre c’e’ l’astensionismo. Si dichiarano pronti ad andare a votare poco piu’ della meta’ degli aventi diritto. E’ quanto risulta da un sondaggio Swg. Attualmente infatti soltanto il 58% degli elettori e’ fermamente intenzionato a recarsi alle urne. Tra 42% degli astenuti tuttavia c’e’ chi ancora non ha preso la decisione definitiva (17%), solo il 9 % e’ sicuro di non andare, mentre un altro 9% decidera’ poco prima delle Elezioni. Il motivo della dissaffezione e’ per il 30% degli intervistati l’offerta politica poco convincente e la disillusione. Convinto che votare non serve a nulla e’ il 28% dei partecipanti al sondaggio, mentre il 21% si dice non interessato alla politica. Il 16% invece boicotta le urne “per protesta”, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) Tra le poche certezze sull’esito deldel prossimo 25 settembre c’e’ l’astensionismo. Si dichiarano pronti ad andare a votare poco piu’ della meta’ degli aventi diritto. E’ quanto risulta da un sondaggio Swg. Attualmente infatti soltanto il 58% degli elettori e’ fermamente intenzionato a recarsi. Tra 42% degli astenuti tuttavia c’e’ chi ancora non ha preso la decisione definitiva (17%),il 9 % e’ sicuro di non andare, mentre un altro 9% decidera’ poco prima delle. Il motivo della dissaffezione e’ per il 30% degli intervistati l’offerta politica poco convincente e la disillusione. Convinto che votare non serve a nulla e’ il 28% dei partecipanti al sondaggio, mentre il 21% si dice non interessato alla politica. Il 16% invece boicotta le“per protesta”, ...

MaP39008118 : @Emanuele676 @robertocassone @ultimora_pol Guarda, ti ripeto che io sto commettando da umbro e andando a memoria. I… - ilriformista : L'indagine SWG per La7. Calano Fratelli d'Italia e Partito Democratico, crescono i partiti che hanno azzoppato il g… - swg_research : La prospettiva post - #elezioni - dati SWG per @TgLa7 - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'Ecco perché le stanno tentando tutte per evitare di tornare subito al voto'. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giorgi… - SignorAldo : RT @NomosCSP: Nella nostra nuova sezione dedicata alle #elezionipolitiche2022???? trovate le intenzioni di #voto per partito e per coalizione… -