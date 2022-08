Elezioni Sicilia, il M5s conserva l’alleanza col Pd (per ora): “Ma detteremo le condizioni imprescindibili a Caterina Chinnici” (Di martedì 9 agosto 2022) Divisi a Roma ma uniti in Sicilia? Era questo il grande nodo da sciogliere nell’assemblea regionale del M5s. La coalizione regge ma i Cinque stelle detteranno delle condizioni precise al Pd e se non saranno rispettate “saremo pronti a rompere l’alleanza e ad andare da soli”, così ha tuonato Nuccio Di Paola, referente del M5s in Sicilia, al termine dell’assemblea. E questo è in sintesi quanto venuto fuori dal dibattito al quale ha preso parte nella fase iniziale pure il leader Giuseppe Conte: “Dobbiamo fare valere le nostre posizioni”. Era sembrata, a più di qualcuno, quasi un’apertura al Pd quella dell’ex premier che ha però lasciato la decisione in mano all’assemblea. Dopo il discorso di Conte, i toni si sono, tuttavia, accesi e gli interventi hanno fatto emergere una platea quasi compatta nel volersi staccare dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Divisi a Roma ma uniti in? Era questo il grande nodo da sciogliere nell’assemblea regionale del M5s. La coalizione regge ma i Cinque stelle detteranno delleprecise al Pd e se non saranno rispettate “saremo pronti a romperee ad andare da soli”, così ha tuonato Nuccio Di Paola, referente del M5s in, al termine dell’assemblea. E questo è in sintesi quanto venuto fuori dal dibattito al quale ha preso parte nella fase iniziale pure il leader Giuseppe Conte: “Dobbiamo fare valere le nostre posizioni”. Era sembrata, a più di qualcuno, quasi un’apertura al Pd quella dell’ex premier che ha però lasciato la decisione in mano all’assemblea. Dopo il discorso di Conte, i toni si sono, tuttavia, accesi e gli interventi hanno fatto emergere una platea quasi compatta nel volersi staccare dalla ...

