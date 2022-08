(Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – “Sono un liberale storico e non posso che guardare con speranza alla ricostituzione di un partito liberale, che si chiami liberale o in altro modo, ma che abbia in se però i valori del liberalismo e quelli che oggi si dicono della liberal-democrazia. E’ una speranza, dunque c’è una componente di auspicio”. Lo dice all’Adnkronos Carlo, già presidente del Senato, che, guardando allo strappo didall’alleanza con il Pd e alla possibilità di un margine di recupero del rapporto dopo il recente appello di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Luigi Einaudi, risponde: “E’ una domanda da fare a. La risposta possono darlae forse, sono i due soggetti con cui siformare una lista che raccolga un numero sufficiente a, ...

telodogratis : Elezioni, Scognamiglio: “Terzo polo? Con accordo Calenda-Renzi potrebbe superare la prova” - TV7Benevento : Elezioni, Scognamiglio: 'Terzo polo? Con accordo Calenda-Renzi potrebbe superare la prova' -… - italiaserait : Elezioni, Scognamiglio: “Terzo polo? Con accordo Calenda-Renzi potrebbe superare la prova” - fisco24_info : Elezioni, Scognamiglio: 'Terzo polo? Con accordo Calenda-Renzi potrebbe superare la prova': (Adnkronos) - 'Non è sa… -

Italiaambiente

... che metteva insieme Azione, +Europa e molte personalità liberali tra cui Oscar Giannino, Alessandro De Nicola, Franco Debenedetti, Carlo, Carlo Cottarelli. Il comitato si è sciolto, per ...... fra le diverse forze, per una eventuale maggioranza di governo dopo le. È il sistema ... Matteo Richetti, Maria Saeli, Riccardo Magi, Alessandro De Nicola, Oscar Giannino, Carlo, ... Elezioni, Scognamiglio: "Terzo polo Con accordo Calenda-Renzi potrebbe superare la prova" (Adnkronos) – “Sono un liberale storico e non posso che guardare con speranza alla ricostituzione di un partito liberale, che si chiami liberale o in altro modo, ma che abbia in se però i valori del l ...