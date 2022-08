Elezioni, Renzi: terzo polo con Calenda? Se lui c'è, noi ci siamo (Di martedì 9 agosto 2022) "La telenovela delle alleanze sta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli", "Quest'area riformista, questo terzo polo, nel Paese c'è. A chi mi domanda: 'ma che farete con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) "La telenovela delle alleanze sta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli", "Quest'area riformista, questo, nel Paese c'è. A chi mi domanda: 'ma che farete con ...

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - repubblica : Elezioni, Federico Pizzarotti: 'Saremo con Matteo Renzi, e' il momento della Politica con la P maiuscola' - italiaserait : Elezioni, Renzi: ‘Calenda che deve decidere su terzo polo con noi’ - paolabinetti : @UdcIta è radicato nel centro-destra. Non facciamo parte del centro litigioso rappresentato da #Calenda e #Renzi Sa… -