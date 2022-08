Elezioni, Renzi: “Terzo polo con Calenda? Se lui c’è, noi ci siamo” (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA – “La telenovela delle alleanze sta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli”, “Quest’area riformista, questo Terzo polo, nel Paese c’è. A chi mi domanda: ‘ma che farete con Calenda, ora che Azione ha rotto il patto con il Pd?’, rispondo semplicemente che noi ci siamo. E siamo disponibili a dare una mano perché l’obiettivo di fare il Terzo polo richiede generosità e impegno. Se Calenda ci sta, noi ci siamo”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. “Se Calenda preferisce andare da solo, non lo capisco ma lo rispetto e gli faccio i migliori auguri. Non è un problema di firme o di liste: è un problema politico. La scelta è chiara. C’è una casa comune ... Leggi su lopinionista (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA – “La telenovela delle alleanze sta per finire, fortunatamente. Domenica vanno consegnati i simboli”, “Quest’area riformista, questo, nel Paese c’è. A chi mi domanda: ‘ma che farete con, ora che Azione ha rotto il patto con il Pd?’, rispondo semplicemente che noi ci. Edisponibili a dare una mano perché l’obiettivo di fare ilrichiede generosità e impegno. Seci sta, noi ci”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo, nella sua Enews. “Sepreferisce andare da solo, non lo capisco ma lo rispetto e gli faccio i migliori auguri. Non è un problema di firme o di liste: è un problema politico. La scelta è chiara. C’è una casa comune ...

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - SkyTG24 : #9agosto Nella rilevazione di @you_trend @AgenziaQuorum per Sky Tg24 a livello di coalizioni, in uno scenario in cu… - fattoquotidiano : Elezioni politiche, se Calenda non va con Renzi deve raccogliere 56.250 firme per presentarsi: ecco cosa dice la le… - baiasilente : RT @GIANGI774: Immaginate se: 1) Fosse stato Renzi a fare ciò che sta facendo Calenda; 2) Fosse stato Renzi a candidare la moglie in Parlam… - BrunoPolitics : RT @ultimora_pol: #Italia Secondo LaPresse, il leader di Azione Carlo Calenda sarebbe vicino a un accordo con Matteo Renzi di Italia Viva,… -