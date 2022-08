Elezioni: Renzi, 'Pd come asino Buridano, Letta contro di me per vicende personali' (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Il Partito democratico ha sbagliato tutto: Enrico Letta poteva fare o l'agenda Draghi, e allora doveva andare da noi, ad Azione, fino al Pd, ma ha scelto di dire di no perchè ce l'ha con me per vicende personali; oppure poteva fare una cosa diversa, che io non avrei condiviso, l'alleanza di tutti contro la destra e a quel punto doveva parlare con i Cinquestelle. Finisce come l'asino di Buridano, che non sapendo dove girarsi muore di fame. Il Pd ha scelto una strada di non scelta". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Omnibus' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Il Partito democratico ha sbagliato tutto: Enricopoteva fare o l'agenda Draghi, e allora doveva andare da noi, ad Azione, fino al Pd, ma ha scelto di dire di no perchè ce l'ha con me per; oppure poteva fare una cosa diversa, che io non avrei condiviso, l'alleanza di tuttila destra e a quel punto doveva parlare con i Cinquestelle. Finiscel'di, che non sapendo dove girarsi muore di fame. Il Pd ha scelto una strada di non scelta". Lo ha affermato Matteo, ospite di 'Omnibus' su La7.

