GiancarloDeRisi : Elezioni, prove di dialogo tra Calenda e Renzi. Berlusconi: siamo noi vero il centro -

Il leader di Azione, dopo lo strappo con il Pd, deve decidere che linea seguire in vista del voto del 25 ...Congresso aiìi repubblicani senza Trump La fronda, dentro il GOP, dopo ledi novembre per ...convincere un giudice che era stato commesso un crimine e gli agenti avrebbero potuto trovare...ASCOLI - La stagione giostresca appena andata in archivio fa immaginare un autunno caldo, soprattutto in due sestieri: Porta Maggiore e Porta Tufilla. A via delle Terme le prove incolori ...Con Renzi "ci incontreremo per discuterne, perché un accordo tra di noi non è nè scontato nè banale. Con Renzi ci unisce una consonanza programmatica e ci dividono alcune scelte". Così Carlo Calenda, ...