Elezioni politiche: M5S, fra i circa duemila che si contenderanno le candidature non c’è il pugliese Rocco Casalino Voto online probabilmente il 16 agosto (Di martedì 9 agosto 2022) “Quasi duemila cittadini hanno scelto di autocandidarsi per correre con il Movimento 5 Stelle alle prossime Elezioni politiche: 1165 per la Camera, 708 per il Senato e 49 per la circoscrizione Esteri”, si legge sulla pagina Facebook del M5S. “Un ringraziamento a tutti voi per aver deciso di mettere al servizio della collettività la vostra competenza nel rispetto dei principi del Movimento. Con il presidente Giuseppe Conte garantiremo candidature di alto profilo, espressione della migliore società civile per continuare a portare avanti in Parlamento tutte le nostre battaglie per i cittadini”. Ciò è riportato nella pagina facebook del movimento 5 stelle. Non ci sono, fra le autocandidature, quelle di Rocco Casalino ed Alessandro Di Battista mentre per Virginia Raggi lo ... Leggi su noinotizie (Di martedì 9 agosto 2022) “Quasicittadini hanno scelto di autocandidarsi per correre con il Movimento 5 Stelle alle prossime: 1165 per la Camera, 708 per il Senato e 49 per la circoscrizione Esteri”, si legge sulla pagina Facebook del M5S. “Un ringraziamento a tutti voi per aver deciso di mettere al servizio della collettività la vostra competenza nel rispetto dei principi del Movimento. Con il presidente Giuseppe Conte garantiremodi alto profilo, espressione della migliore società civile per continuare a portare avanti in Parlamento tutte le nostre battaglie per i cittadini”. Ciò è riportato nella pagina facebook del movimento 5 stelle. Non ci sono, fra le auto, quelle died Alessandro Di Battista mentre per Virginia Raggi lo ...

