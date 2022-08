Elezioni politiche 2022. Contatti Renzi - Calenda. 'Lavoriamo a un accordo'. Di Battista al veleno su Grillo: è un padre padrone (Di martedì 9 agosto 2022) Elezioni politiche 2022 , diretta oggi 9 agosto . 'Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, ... Leggi su leggo (Di martedì 9 agosto 2022), diretta oggi 9 agosto . 'Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, ...

ale_dibattista : Ciao a tutti, in questi giorni in molti si sono espressi su una mia eventuale candidatura. Come potete immaginare n… - elio_vito : È opportuno che Crosetto, presidente dell'associazione delle aziende della difesa, venga intervistato non sul suo s… - pdnetwork : Se un politico non rispetta la parola data, non è più politica. È Twitter, dove puoi cambiare opinione ogni minuto.… - Anto37501263 : @CarloCalenda Nel febbraio 2013 è stato candidato,alle elezioni politiche,nella lista di scelta civica ma NON viene… - cocoa_key : RT @vogue_italia: Elezioni politiche e giovani, un binomio che sulla carta sembra impossibile. Abbiamo chiesto ai nuovi talenti della moda… -