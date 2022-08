Elezioni, nel simbolo Forza Italia riferimento a Ppe e nome Berlusconi (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il simbolo di Forza Italia, il nome Berlusconi presidente e il riferimento al Partito Popolare europeo. E’ questo il contrassegno con il quale Forza Italia correrà per le prossime Elezioni del 25 settembre svelato dal coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani. “Il simbolo porta i colori di Forza Italia, il nome di Berlusconi ed è stato aggiunto il riferimento al Ppe. In accordo con la famiglia Popolare abbiamo deciso di ribadire la presenza forte di un’anima cristiana, democratica, liberare e garantista che fa esplicito riferimento ai valori popolari europei. Si tratta della nostra scelta ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Ildi, ilpresidente e ilal Partito Popolare europeo. E’ questo il contrassegno con il qualecorrerà per le prossimedel 25 settembre svelato dal coordinatore nazionale degli azzurri, Antonio Tajani. “Ilporta i colori di, ildied è stato aggiunto ilal Ppe. In accordo con la famiglia Popolare abbiamo deciso di ribadire la presenza forte di un’anima cristiana, democratica, liberare e garantista che fa esplicitoai valori popolari europei. Si tratta della nostra scelta ...

