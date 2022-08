Elezioni, Meloni: “Se FdI prende più voti il nome per Palazzo Chigi è il mio” (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA – “Le regole si conoscono, io a differenza di quello che piace alla stampa non farò la campagna elettorale parlando di nomi, premier e ministri, le regole si conoscono nel centrodestra, il partito che vince propone al presidente della Repubblica la figura che vorrebbe fosse indicata come premier, poi spetta a lui. Ma se vinciamo noi il nome sono io, la cosa che non capisco è perché la Meloni no: chi vota Fratelli d’Italia vota in quest’ottica, non per trovarsi un Giuseppe Conte”. E’ quanto ha dichiarato ieri la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata su Rtl 102.5. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA – “Le regole si conoscono, io a differenza di quello che piace alla stampa non farò la campagna elettorale parlando di nomi, premier e ministri, le regole si conoscono nel centrodestra, il partito che vince propone al presidente della Repubblica la figura che vorrebbe fosse indicata come premier, poi spetta a lui. Ma se vinciamo noi ilsono io, la cosa che non capisco è perché lano: chi vota Fratelli d’Italia vota in quest’ottica, non per trovarsi un Giuseppe Conte”. E’ quanto ha dichiarato ieri la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, intervistata su Rtl 102.5. L'articolo L'Opinionista.

