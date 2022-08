Elezioni, Meloni premier se arriva prima: sì da Salvini e Tajani (Di martedì 9 agosto 2022) “Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo fa Matteo Salvini. Più chiaro, bello e lineare di così non si può”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Via libera a Meloni premier anche da Antonio Tajani: “La regola resta quella, chi prende più voti esprime il nome per il premier al capo dello Stato, poi toccherà a lui. Non c’è nessuna preclusione per alcun leader del centrodestra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) “Se prende un voto in più Giorgia, illo fa Giorgia. Se prende un voto in più Matteo, lo fa Matteo. Più chiaro, bello e lineare di così non si può”. Così il leader della Lega, Matteo, a margine di una visita alla sede di Telefono Donna Onlus nell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Via libera aanche da Antonio: “La regola resta quella, chi prende più voti esprime il nome per ilal capo dello Stato, poi toccherà a lui. Non c’è nessuna preclusione per alcun leader del centrodestra”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

