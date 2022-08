Elezioni, Di Maio candida la ‘Greta’ italiana Federica Gasbarro (Di martedì 9 agosto 2022) Dovrebbe arrivare oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’annuncio della candidatura con Impegno Civico della ‘Greta’ italiana Federica Gasbarro. Voce ambientalista, intervenuta già in occasione del lancio della creatura politica di Luigi Di Maio, dove ha parlato di tematiche ambientali, Gasbarro si collegherà oggi in diretta Instagram alle 15 con il titolare della Farnesina: potrebbe essere quella la sede dell’ufficialità della candidatura dell’attivista con Impegno Civico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 agosto 2022) Dovrebbe arrivare oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’annuncio dellatura con Impegno Civico della. Voce ambientalista, intervenuta già in occasione del lancio della creatura politica di Luigi Di, dove ha parlato di tematiche ambientali,si collegherà oggi in diretta Instagram alle 15 con il titolare della Farnesina: potrebbe essere quella la sede dell’ufficialità dellatura dell’attivista con Impegno Civico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

